San Cayetano: crece la presencia de fieles, pero las ventas siguen flojas

La celebración por San Cayetano comenzó desde primera hora de este viernes en Salta, con el templete colmado durante la misa de las 7. Hay una importante presencia de fieles, aunque todavía sin cortes de tránsito ni operativo especial en los alrededores.

Cinco misas durante la jornada

Este viernes se celebrarán cinco misas: a las 7, 10, 17, 19 y 21 horas. La novena culminará hoy y la procesión se realizará el domingo, como ocurre tradicionalmente en Salta para facilitar la participación de los fieles.

La jornada también dejó una postal económica. Los vendedores ubicados alrededor del templete señalaron que los precios se mantienen similares a los del año pasado, pero la venta cayó de manera marcada. Los claveles se ofrecen desde $2.000, mientras que las velas cuestan entre $1.000 y $1.500. “Este año en general fue así, no se vendió nada en toda la novena”, relató una de las feriantes en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

La crisis también se siente entre los vendedores

Otro de los comerciantes calificó el movimiento como “regular” y vinculó la baja directamente con la situación económica: “Todo bajó la venta, así que hay que vender lo que se puede”.

Pese al menor consumo, desde temprano numerosos devotos se acercaron para participar de las misas, encender velas y realizar pedidos o agradecimientos al patrono del pan y el trabajo.