Centrales obreras y movimientos sociales marchan contra la ley de propiedad privada

Las tres centrales sindicales y la UTEP protestan frente al Senado para frenar la aprobación de la norma. 
 
Política06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizan este jueves al mediodía hacia el Congreso de la Nación en rechazo al proyecto oficial denominado “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. A pesar de que el Ejecutivo retiró a última hora el capítulo que liberalizaba la venta de tierras a extranjeros, las organizaciones ratificaron la medida.

Durante una conferencia de prensa de la cúpula sindical, Jorge Sola advirtió sobre los riesgos de autorizar desalojos express para inquilinos que se atrasen en los pagos. Según consignó Página 12, los referentes gremiales y sociales cuestionaron la eventual derogación de la Ley de Manejo del Fuego, la quita de herramientas estatales para expropiaciones y la vulneración de la propiedad comunal de los pueblos originarios.

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La protesta se enmarca en un plan de acción escalonado coordinado entre la CGT, las CTA y la UTEP. Tras la movilización al Senado, la agenda continuará el viernes con la marcha de San Cayetano y culminará la tercera semana de agosto con una manifestación hacia el Ministerio de Economía.

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