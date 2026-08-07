Nuevo aumento para profesionales: las cuotas sociales subirán 4%

Faltó seis veces, no avisó y terminó expulsado del Servicio Penitenciario
Ivana ChañiSalta07/08/2026
Prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N° 1. La Provincia consideró que las ausencias configuraron una falta muy grave.
Los afiliados a la Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas tendrán un nuevo aumento en sus cuotas de cobertura social y asistencial.
El Directorio estableció un incremento del 4% sobre todos los valores vigentes, correspondiente a las cuotas de octubre cuyo vencimiento opera durante septiembre.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución General N° 835, publicada en el Boletín Oficial de Salta de este 7 de agosto.
Entre los fundamentos, la Caja señaló el aumento de los costos de los medicamentos y los incrementos aplicados por prestadores de distintos convenios.
También indicó que parte de esas subas debe ser trasladada a las cuotas para mantener la sustentabilidad del régimen social y asistencial.