Faltó seis veces, no avisó y terminó expulsado del Servicio Penitenciario

El Gobierno de Salta dispuso la baja de un agente del Servicio Penitenciario que acumuló seis inasistencias injustificadas y sin aviso durante 2025.

Mariano Ismael Rodríguez prestaba funciones en la Unidad Carcelaria N° 1 y las ausencias fueron calificadas como una falta muy grave dentro del régimen disciplinario penitenciario.

El Decreto N° 458, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y publicado este viernes en el Boletín Oficial, establece que la baja tiene efectos legales y administrativos desde el 11 de noviembre de 2025, fecha hasta la cual el agente había utilizado licencias pendientes.

Según el expediente, Rodríguez fue informado del trámite de desvinculación y no presentó descargo. Fiscalía de Estado también aconsejó aplicar la sanción expulsiva.