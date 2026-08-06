Cortes programados de EDESA para este jueves: las zonas afectadas

Faltó seis veces, no avisó y terminó expulsado del Servicio Penitenciario
Ivana ChañiSalta07/08/2026
Prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N° 1. La Provincia consideró que las ausencias configuraron una falta muy grave.
EDESA informó el cronograma de cortes programados de energía eléctrica para este jueves 6 de agosto debido a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.
Horario: 8:00 a 12:00 (4 horas)
Zonas afectadas:
Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.
Horario: 8:00 a 13:00 (5 horas)
Zonas afectadas:
Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.