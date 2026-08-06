Cortes programados de EDESA para este jueves: las zonas afectadas

La empresa realizará trabajos de renovación de la red de media y baja tensión en distintos puntos de la provincia. Los cortes comenzarán desde las 8.
Salta06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

EDESA informó el cronograma de cortes programados de energía eléctrica para este jueves 6 de agosto debido a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

General Güemes

Horario: 8:00 a 12:00 (4 horas)

Zonas afectadas:

  • Cobos
  • Barrio Centro
  • Barrio Ayuda Mutua
  • Zona rural y áreas aledañas

Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

Joaquín V. González (RN 16 Este)

Horario: 8:00 a 13:00 (5 horas)

Zonas afectadas:

  • Tolloche
  • Barrio Centro
  • Ruta Nacional 16 (kilómetro 517)
  • Talavera
  • Nuestra Señora de la Ruta
  • Ruta Nacional 16, kilómetro 511
  • Zona rural y áreas aledañas

Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

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