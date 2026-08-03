Ley de Residencia: el antecedente del decreto de Milei para expulsar extranjeros

La posibilidad de expulsar extranjeros por conductas consideradas perjudiciales para el país tiene un antecedente directo en la historia argentina: la Ley de Residencia de 1902, aprobada durante una etapa de fuerte conflictividad social y crecimiento del movimiento obrero.

El historiador Nicolás Gana, columnista de N&N, por Aries, vinculó aquella norma con el actual debate por las políticas migratorias del Gobierno de Javier Milei. Explicó que la ley autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar a extranjeros cuya conducta fuera considerada peligrosa para la seguridad nacional o el orden público.

Una ley contra los dirigentes obreros

La norma fue sancionada después de una huelga general que estuvo cerca de paralizar el comercio de exportación. El proyecto había sido elaborado en 1899 por Miguel Cané y fue aprobado en un contexto de protestas de estibadores, ferroviarios, trabajadores portuarios y peones de mercados.

“La ley era una herramienta para descabezar al movimiento obrero y hacerle perder cuadros importantes, expulsándolos del país”, explicó Gana.

Tras su aplicación, la Policía expulsó de manera inmediata a 11 italianos y 10 españoles. Sin embargo, la medida no terminó con la conflictividad y los gobiernos recurrieron de forma reiterada al estado de sitio, la represión y la intervención del Ejército.

La otra cara del “granero del mundo”

Gana cuestionó la imagen de una Argentina agroexportadora sin conflictos sociales. Señaló que el crecimiento económico convivía con condiciones de vida precarias, desigualdad y una intensa organización sindical, anarquista y socialista.

Entre 1902 y 1910 se produjeron siete huelgas generales. En mayo de 1909, una represión policial dejó ocho trabajadores muertos y 40 heridos. Meses después, el joven anarquista Simón Radowitzky asesinó al jefe de Policía Ramón Falcón, responsable del operativo.

Una persecución que se profundizó en 1910

La política represiva se amplió con la Ley de Defensa Social, sancionada en 1910. La norma prohibió el ingreso de anarquistas, restringió sus asociaciones y reuniones, y castigó la difusión de ataques contra funcionarios e instituciones.

“Fue una legislación dirigida: a los anarquistas se los amenazaba incluso con la pena de muerte”, señaló el historiador.

Gana sostuvo que estos antecedentes muestran que las políticas de expulsión no fueron instrumentos neutrales de control migratorio, sino mecanismos utilizados para contener protestas y perseguir determinadas ideas políticas.

El anarquismo también tuvo presencia en Salta

El historiador recordó que el movimiento anarquista tuvo una presencia relevante en Salta durante las primeras décadas del siglo XX.

Entre sus expresiones mencionó la fundación del Club Libertad en 1902, el periódico El Coya y la panadería Riera, en avenida Independencia, utilizada como punto de reunión de militantes y trabajadores.

Esa historia, afirmó, contradice la imagen de una provincia permanentemente conservadora y sin conflictos sociales.