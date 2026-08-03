Nación actualizó el precio del bioetanol de caña producido en el NOA
El Gobierno nacional estableció un precio mínimo de $1.061,878 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar durante agosto.
El valor fue fijado este lunes 3 de agosto mediante la Resolución 189/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.
La actualización comprende el combustible que las petroleras deben adquirir para cumplir con la mezcla obligatoria con naftas.
Diferencia con el bioetanol de maíz
La misma resolución estableció un precio de $973,244 por litro para el bioetanol elaborado a partir de maíz.
De esta forma, el producto derivado de la caña quedó casi $89 por litro por encima del elaborado con maíz.
Los nuevos valores regirán durante agosto y continuarán vigentes hasta que la Secretaría de Energía publique otra actualización.
Plazo máximo de pago
Las empresas compradoras tendrán hasta 30 días corridos desde la emisión de la factura para pagar el bioetanol.
La medida tiene especial relevancia para el norte argentino, donde la actividad azucarera participa en la producción de este biocombustible.