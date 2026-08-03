Nación actualizó el precio del bioetanol de caña producido en el NOA

La actualización alcanza a los productos utilizados en la mezcla obligatoria con naftas y tendrá vigencia durante agosto.
Argentina03/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

bioetanol-biocombustiblesjpg

El Gobierno nacional estableció un precio mínimo de $1.061,878 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar durante agosto.

El valor fue fijado este lunes 3 de agosto mediante la Resolución 189/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización comprende el combustible que las petroleras deben adquirir para cumplir con la mezcla obligatoria con naftas.

el-sistema-courier-uno-de-los-factores-que-facilita-las-importaciones-de-ropa-desde-china-foto-adobeARCA reglamentó las exportaciones comerciales por correo sin límite de valor

Diferencia con el bioetanol de maíz

La misma resolución estableció un precio de $973,244 por litro para el bioetanol elaborado a partir de maíz.

De esta forma, el producto derivado de la caña quedó casi $89 por litro por encima del elaborado con maíz.

Los nuevos valores regirán durante agosto y continuarán vigentes hasta que la Secretaría de Energía publique otra actualización.

gendarmeriaMilitares y fuerzas federales cobrarán un bono en agosto: de cuánto es

Plazo máximo de pago

Las empresas compradoras tendrán hasta 30 días corridos desde la emisión de la factura para pagar el bioetanol.

La medida tiene especial relevancia para el norte argentino, donde la actividad azucarera participa en la producción de este biocombustible.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail