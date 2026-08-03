Salta, entre las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras

Un informe del Observatorio Tierras reveló que Salta registra un 11,3% de tierras rurales en manos de propietarios extranjeros, una cifra que se mantiene por debajo del límite del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales, pero que supera ampliamente el promedio nacional, estimado en el 5%.

El relevamiento lo comunicó, Gabriela Elías del Observatorio de Tierras, señaló que nueve de los 13 departamentos del NOA que exceden el límite legal de extranjerización se encuentran en Salta.

Entre los casos más llamativos aparecen los departamentos de San Carlos y Molinos, donde la participación de propietarios extranjeros supera el 50% de la superficie rural. Ambos figuran entre los cuatro departamentos con mayor nivel de extranjerización del país, junto con uno de La Rioja y otro de Neuquén.

Para los autores del estudio, la concentración de tierras en manos extranjeras responde a un patrón que se repite en distintas regiones del país: la adquisición de propiedades ubicadas en zonas de frontera, corredores estratégicos o territorios con alto valor económico por sus recursos naturales.

De esta manera, sostienen que el caso de Salta no constituye un hecho aislado, sino que refleja una tendencia vinculada al creciente interés de capitales extranjeros por territorios con potencial para el desarrollo de actividades mineras, energéticas, agropecuarias y turísticas.