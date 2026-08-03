El Gobierno volvió a postergar la factura transparente de las prepagas

Las empresas de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud tendrán otros 120 días para adaptar sus contratos, facturas y estados de cuenta al sistema denominado “Cuota Transparente”.

La nueva prórroga fue dispuesta este lunes 3 de agosto por la Resolución 1372/2026 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial.

El esquema busca establecer cláusulas mínimas en los contratos y un modelo uniforme de factura para que los usuarios puedan identificar con mayor claridad los conceptos cobrados.

El plazo original era de 30 días

La obligación fue creada en septiembre de 2025 y otorgaba inicialmente un plazo de 30 días para que las entidades adecuaran su documentación.

Desde entonces, la Superintendencia concedió sucesivas extensiones en octubre de 2025 y en marzo, mayo y junio de 2026.

Ahora sumó otros 120 días porque, según reconoce la propia resolución, todavía no están dadas las condiciones para implementar el régimen.

Contratos y estados de cuenta

Durante el nuevo plazo, las prepagas deberán actualizar los contratos de los planes individuales y adaptar sus facturas y estados de cuenta a los modelos aprobados por el organismo.

La documentación deberá presentarse mediante el aplicativo habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

La postergación no elimina la obligación, pero demora nuevamente la aplicación efectiva del sistema de transparencia para los afiliados.