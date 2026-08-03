Cancelaron el registro de una mutual municipal del norte salteño

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social canceló la inscripción de la Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales de General Mosconi.

La decisión fue comunicada este lunes 3 de agosto a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial y corresponde a la Resolución 1533/2026 del INAES.

La medida afecta a la entidad identificada con la matrícula provincial número 126, con domicilio legal en la localidad del departamento San Martín.

La mutual podrá apelar

El aviso oficial no informa qué irregularidades o antecedentes motivaron la cancelación del registro nacional.

La entidad podrá presentar un recurso de revisión dentro de los 30 días hábiles administrativos o una reconsideración en un plazo de 20 días.

También dispone de cinco días para solicitar una aclaratoria y de 30 días para interponer un recurso de alzada. La resolución puede ser cuestionada además ante la Justicia.