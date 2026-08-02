Fiestas patronales de San Lorenzo: Chaqueño Palavecino y Euge Quevedo encabezarán el festival

San Lorenzo celebrará sus fiestas patronales el domingo 16 de agosto con una jornada que combinará actividades religiosas, destrezas criollas y un festival encabezado por el Chaqueño Palavecino y Eugenia Quevedo.

El intendente Manuel Saravia explicó en Qué Domingo, por Aries, que la programación comenzará por la mañana con la misa y la tradicional procesión en honor a San Lorenzo. Desde las 14 se abrirán las puertas del predio y luego se realizará una jineteada.

“A las seis o seis y media de la tarde comienza el espectáculo artístico, con una cartelera importante y un mix de artistas locales”, adelantó el jefe comunal.

Además del Chaqueño Palavecino y Eugenia Quevedo, actuarán Las Voces de Orán y otros músicos salteños. Saravia destacó que la propuesta busca fortalecer el festival y generar movimiento para los distintos sectores económicos del municipio.

“La apuesta es movilizar la gastronomía local, a los artesanos y festejar una fiesta que es muy tradicional para nosotros”, señaló.