Militares y fuerzas federales cobrarán un bono en agosto: de cuánto es

El pago será por única vez, tendrá carácter remunerativo y alcanzará a personal activo de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y otras fuerzas nacionales.
Argentina03/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

gendarmeria

El Gobierno nacional otorgará un pago extraordinario de $50.000 al personal activo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad.

La decisión fue publicada este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial mediante los decretos 695/2026 y 696/2026.

La suma será remunerativa, no bonificable y se pagará por única vez junto con los haberes correspondientes a agosto.

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Quiénes cobrarán el bono

El beneficio alcanzará al personal militar activo de las Fuerzas Armadas, la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

También será percibido por integrantes activos y alumnos de:

  • Gendarmería Nacional;
  • Prefectura Naval;
  • Policía Federal;
  • Policía de Seguridad Aeroportuaria;
  • Servicio Penitenciario Federal.

El decreto incluye además al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Un solo pago por persona

La norma aclara que la suma tendrá carácter excepcional y será de percepción única por persona.

El gasto será afrontado con los créditos asignados a las jurisdicciones correspondientes dentro del Presupuesto nacional.

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