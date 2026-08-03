Militares y fuerzas federales cobrarán un bono en agosto: de cuánto es
El Gobierno nacional otorgará un pago extraordinario de $50.000 al personal activo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad.
La decisión fue publicada este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial mediante los decretos 695/2026 y 696/2026.
La suma será remunerativa, no bonificable y se pagará por única vez junto con los haberes correspondientes a agosto.
Quiénes cobrarán el bono
El beneficio alcanzará al personal militar activo de las Fuerzas Armadas, la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
También será percibido por integrantes activos y alumnos de:
- Gendarmería Nacional;
- Prefectura Naval;
- Policía Federal;
- Policía de Seguridad Aeroportuaria;
- Servicio Penitenciario Federal.
El decreto incluye además al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Un solo pago por persona
La norma aclara que la suma tendrá carácter excepcional y será de percepción única por persona.
El gasto será afrontado con los créditos asignados a las jurisdicciones correspondientes dentro del Presupuesto nacional.