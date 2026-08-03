ADP confirmó que se suma al paro docente nacional de este lunes

La Asociación Docente Provincial confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto. La medida alcanzará a las escuelas de Salta y tendrá como principales reclamos la reapertura de la paritaria nacional y la restitución de fondos destinados a la educación.

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, explicó en Qué Domingo, por Aries, que el gremio acompaña las medidas dispuestas por CTERA por su condición de entidad de base. También indicó que los docentes ya recibieron la nota que deberán presentar en las escuelas para comunicar su adhesión.

Mazzone señaló que el nivel de acatamiento se conocerá durante la jornada, ya que la convocatoria se produjo con poco tiempo de anticipación. En Salta, ADP llevará adelante el paro junto con ATE, aunque hasta el momento no se anunció una movilización provincial.

A nivel nacional, CTERA realizará una marcha hacia el Ministerio de Economía. Mazzone adelantó que evalúa viajar a Buenos Aires para participar junto con otros secretarios generales.