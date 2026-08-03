ARCA reglamentó las exportaciones comerciales por correo sin límite de valor

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamentó el procedimiento simplificado para realizar exportaciones comerciales por vía postal y sin límite de valor.

La medida fue publicada este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5886/2026 de ARCA.

El nuevo régimen permitirá que empresas, comercios y emprendedores envíen mercadería al exterior a través del operador postal designado mediante una declaración aduanera simplificada.

Sin límite de valor

La eliminación del tope había sido dispuesta por un decreto de julio. La resolución publicada hoy establece el procedimiento necesario para poner en funcionamiento el sistema.

ARCA sostiene que la medida busca agilizar el comercio internacional, reducir costos operativos y facilitar las ventas transfronterizas realizadas por correo.

Los lineamientos operativos estarán disponibles en el micrositio de envíos internacionales del organismo y en la página del operador postal.

Qué productos quedarán afuera

No podrán utilizar el régimen las mercaderías sometidas a procedimientos aduaneros especiales ni aquellas alcanzadas por cupos de exportación.

También quedarán excluidos los productos que necesiten intervenciones o autorizaciones particulares de otros organismos.

Aunque la resolución entró en vigencia con su publicación, la implementación se realizará según un cronograma que ARCA difundirá en su sitio oficial.