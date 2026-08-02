Recuperaron una esquina de alto tránsito tras retirar un carro metálico

Una estructura metálica utilizada como kiosco fue retirada de la esquina de Junín y General Güemes, luego de que su propietario incumpliera las notificaciones para despejar el lugar.

El responsable había recibido una prórroga de cinco días para retirar sus pertenencias. También podrá trasladarse a un espacio autorizado o iniciar el trámite de habilitación correspondiente.

La intervención permitió liberar el paso en una zona recorrida a diario por numerosos peatones. Hasta el momento, la ciudad recuperó casi seis hectáreas de espacios públicos.