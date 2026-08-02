La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara este día en honor al Coronel Luis Burela y Saavedra.
Recuperaron una esquina de alto tránsito tras retirar un carro metálico
Salta02/08/2026Ivana Chañi
La estructura ocupaba una esquina muy transitada, cerca de una escuela y un centro de rehabilitación. El propietario había sido notificado.
Una estructura metálica utilizada como kiosco fue retirada de la esquina de Junín y General Güemes, luego de que su propietario incumpliera las notificaciones para despejar el lugar.
El responsable había recibido una prórroga de cinco días para retirar sus pertenencias. También podrá trasladarse a un espacio autorizado o iniciar el trámite de habilitación correspondiente.
La intervención permitió liberar el paso en una zona recorrida a diario por numerosos peatones. Hasta el momento, la ciudad recuperó casi seis hectáreas de espacios públicos.
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El miércoles 5 se realizará una junta de firmas en el Monumento a Güemes desde las 17 horas y el jueves 6 una movilización, mientras el Senado debate el proyecto.
El Ente de Turismo municipal invita a escuelas, clubes, centros de jubilados e instituciones en general a sumarse a esta propuesta gratuita.
La jornada será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública.
Tienen como objetivo principal ejecutar y coordinar acciones para prevenir, mitigar y asistir a la población ante cualquier emergencia de magnitud.
La Municipalidad continúa con la obra que permitirá mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial y peatonal a los vecinos de la zona.
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