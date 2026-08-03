La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara este día en honor al Coronel Luis Burela y Saavedra.
Por obras, avenida Bolivia tendrá un corte total desde este lunes
Salta03/08/2026Ivana Chañi
La restricción regirá hasta el 6 de septiembre entre calle José Superí y la rotonda del Aero Club. Habrá desvíos en la zona.
Desde este lunes 3 de agosto, quedará totalmente cortado un tramo de avenida Bolivia por el inicio de las obras de reconstrucción de la calzada.
La intervención abarcará el sector comprendido entre calle José Superí y la rotonda del Aero Club Salta. Los trabajos incluirán la demolición del pavimento actual y la ejecución de una nueva calzada.
El cierre y los desvíos se mantendrán hasta el 6 de septiembre. Se recomienda planificar los recorridos y respetar la señalización instalada.
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El miércoles 5 se realizará una junta de firmas en el Monumento a Güemes desde las 17 horas y el jueves 6 una movilización, mientras el Senado debate el proyecto.
El Ente de Turismo municipal invita a escuelas, clubes, centros de jubilados e instituciones en general a sumarse a esta propuesta gratuita.
La jornada será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública.
Tienen como objetivo principal ejecutar y coordinar acciones para prevenir, mitigar y asistir a la población ante cualquier emergencia de magnitud.
La Municipalidad continúa con la obra que permitirá mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial y peatonal a los vecinos de la zona.
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