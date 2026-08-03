Por obras, avenida Bolivia tendrá un corte total desde este lunes

Desde este lunes 3 de agosto, quedará totalmente cortado un tramo de avenida Bolivia por el inicio de las obras de reconstrucción de la calzada.

La intervención abarcará el sector comprendido entre calle José Superí y la rotonda del Aero Club Salta. Los trabajos incluirán la demolición del pavimento actual y la ejecución de una nueva calzada.

El cierre y los desvíos se mantendrán hasta el 6 de septiembre. Se recomienda planificar los recorridos y respetar la señalización instalada.