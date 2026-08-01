El Gobierno enfrenta una semana de paros y protestas desde este lunes

ATE y CTERA iniciarán el lunes 3 de agosto un calendario de huelgas y movilizaciones que también incluirá reclamos de la CGT, las CTA y organizaciones sociales.
 
Política01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La primera semana de agosto estará marcada por paros y protestas contra el Gobierno nacional. Este lunes 3, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una huelga con movilización al Ministerio de Economía, mientras que CTERA convocó a un paro docente coincidente con el regreso a clases tras el receso invernal.

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La Agencia Noticias Argentinas detalló que el cronograma continuará el jueves 6, cuando la CGT, las dos CTA y la UTEP se movilicen frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El viernes 7 se realizará la tradicional marcha de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers.

El Gobierno minimizó las convocatorias y advirtió que las escuelas deberán garantizar al menos el 75% de la prestación habitual durante el paro docente. Además, anticipó posibles sanciones y recordó que la normativa vigente considera a la educación como un servicio esencial.

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