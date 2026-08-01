Argentina se prepara para un fenómeno de "El Niño" de intensidad excepcional

La Argentina se prepara para un episodio de El Niño que podría ubicarse entre los más intensos de las últimas décadas. Las proyecciones anticipan un fortalecimiento progresivo hasta fines de 2026, con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano 2026/2027.

La Agencia Noticias Argentinas consignó que los mayores impactos se esperan en el Litoral, la región pampeana, el norte bonaerense, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones. También existe preocupación por posibles crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú y por sus consecuencias en zonas ribereñas.

Los modelos estiman un 81% de probabilidades de que El Niño alcance una categoría muy fuerte entre octubre y diciembre, y un 97% de que permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027. Ante ese escenario, provincias y municipios comenzaron a revisar protocolos de emergencia y sistemas de alerta.