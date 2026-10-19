Banco Central: piden allanamiento urgente por pérdidas millonarias en operaciones con oro

La causa judicial que investiga el millonario rojo en las reservas internacionales del Banco Central dio un giro de máxima tensión institucional, luego de que el abogado Gregorio Dalbón le exigiera a la Justicia federal el allanamiento urgente de la entidad monetaria y el secuestro de servidores y casillas de correo para esclarecer las operaciones con lingotes que le costaron al país 1.023 millones de dólares.

La presentación formal, radicada ante el juez Ariel Lijo, apunta directamente contra el ministro de Economía y el titular del BCRA, a quienes ahora se suman el superintendente Juan Ernesto Curutchet y el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro.

El eje del reclamo apunta a dilucidar cómo se seleccionó como contraparte al Deutsche Bank —entidad en la que los máximos funcionarios económicos supieron desempeñar funciones ejecutivas—, en medio de operaciones de cobertura por la cotización del oro que terminaron gatillando un estrepitoso drenaje de divisas, agravado por la negativa del organismo oficial a entregar los contratos originales a la Auditoría General de la Nación.

(Con información de Página12)