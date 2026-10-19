El Presidente visita Neuquén para impulsar las inversiones y afianzar su vínculo con las provincias

El presidente Javier Milei viajará este lunes 19 de octubre a Neuquén para participar de la inauguración de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, una de las principales exposiciones del sector petrolero y gasífero del país. La actividad reunirá a empresarios, inversores y autoridades, con Vaca Muerta como protagonista.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Durante su visita coincidirá con el gobernador neuquino Rolando Figueroa, con quien mantiene una agenda de trabajo vinculada al desarrollo energético.

La ceremonia inaugural está prevista para las 16.30 en el Espacio DUAM y contará con la participación de Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), entidad organizadora de la exposición.

Vaca Muerta, inversiones y desarrollo energético

La visita presidencial se produce en un momento de expansión de Vaca Muerta, uno de los principales motores de la producción de petróleo y gas de la Argentina.

El Gobierno nacional busca impulsar nuevas inversiones privadas y ampliar la infraestructura necesaria para incrementar la producción y las exportaciones de hidrocarburos.

En ese contexto, uno de los temas centrales será el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instrumento con el que el Ejecutivo pretende atraer capitales hacia proyectos estratégicos.

La exposición se desarrollará hasta el jueves 22 de octubre y reunirá a más de 400 empresas del sector, con conferencias, presentaciones tecnológicas y encuentros de negocios.

Una visita con impacto político

Además de la agenda energética, el viaje tendrá una dimensión política. La presencia de Santilli forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la relación con las provincias y avanzar en acuerdos sobre inversiones, infraestructura y desarrollo productivo.

Figueroa, quien pertenece a un espacio político provincial, ha planteado la necesidad de mantener el diálogo con Nación para favorecer el crecimiento de Vaca Muerta, más allá de las diferencias partidarias.

Según informó TN, el Gobierno prevé continuar con visitas a otros distritos durante las próximas semanas, en un intento por consolidar vínculos institucionales con los gobernadores.

Tras finalizar sus actividades en Neuquén, Milei regresará a Buenos Aires y tiene previsto partir durante la noche rumbo a España, donde desarrollará una agenda política y académica en Madrid.