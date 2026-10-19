Santilli aseguró que Milei ganará las elecciones de 2027 “con o sin PASO”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el presidente Javier Milei conseguirá la reelección en 2027, independientemente de que se mantengan o eliminen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, ratificó que el Gobierno nacional buscará avanzar con una reforma electoral y se mostró confiado en alcanzar los acuerdos necesarios en el Congreso.

“Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, va a ganar. Sí creo que tiene que consolidar su fortaleza”, afirmó Santilli durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

El funcionario fue todavía más contundente al sostener que, si las elecciones se realizaran actualmente, Milei volvería a imponerse frente a sus adversarios políticos.

El Gobierno insiste con eliminar las PASO

Santilli defendió la iniciativa oficial para modificar el sistema electoral y aseguró que la eliminación o suspensión de las primarias permitirá reducir los costos de las elecciones.

Según planteó, las PASO representan un gasto de aproximadamente 200 millones de dólares. También destacó la implementación de la Boleta Única de Papel y cuestionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.

“La reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, aseguró.

Sin embargo, el oficialismo todavía necesita reunir los apoyos parlamentarios para aprobar los cambios, en medio de las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

Duras críticas a Kicillof y al peronismo

Durante la entrevista, Santilli también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien había asegurado que el peronismo volvería a gobernar la Argentina.

“Le quedó grande la provincia de Buenos Aires”, respondió el jefe de Gabinete, quien cuestionó la gestión provincial en materia de seguridad e inversiones.

Además, consideró que los distintos sectores del peronismo podrían terminar reuniéndose electoralmente, pese a las diferencias que exhiben actualmente.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno busca acuerdos legislativos para avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos de los principales temas de negociación con las provincias.