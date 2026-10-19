Fractura interna por la ley de discapacidad y la sombra de un veto presidencial

El oficialismo camina hacia una encrucijada política de alto voltaje: mientras la conducción de La Libertad Avanza en Diputados acelera para llevar al recinto el próximo 21 de octubre una nueva ley de discapacidad consensuada con los bloques dialoguistas, en el seno de la Casa Rosada no logran unificar posiciones y mantienen latente la amenaza de un veto total o parcial por parte de Javier Milei.

La falta de coordinación entre el equipo económico y el ala política ha dejado al descubierto profundas grietas en torno al financiamiento del proyecto.

A pesar de que la iniciativa cuenta con el respaldo estratégico del PRO y la UCR para blindar los números en el Congreso, el Ministerio de Economía advierte que el impacto fiscal del régimen compromete el equilibrio de las cuentas públicas, avivando un debate técnico y presupuestario que el propio secretario de Hacienda dejó expuesto en el Parlamento.

Con las partidas para pensiones y coberturas médicas bajo la lupa, la tensión gubernamental se multiplica en la antesala de una visita papal de alta sensibilidad social prevista para noviembre, obligando al Ejecutivo a lidiar con una compleja doble pinza: asegurar los acuerdos legislativos sin desordenar la caja fiscal.

(Con información de TN)