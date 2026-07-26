Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Milei a Lula

El gobierno de Brasil resolvió convocar a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, para que regrese a Brasilia en las próximas horas con el fin de evaluar el grave deterioro del vínculo bilateral. La determinación del canciller Mauro Vieira responde al duro discurso que el presidente Javier Milei ofreció durante una convención política alineada al bolsonarismo, donde lanzó descalificaciones directas contra Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó al Poder Judicial de ese país.

En su intervención en territorio brasileño, el mandatario argentino tildó al jefe de Estado local de "ladrón" y lo acusó de haber intentado interferir en los comicios de 2023. Tal como consignó la Agencia Noticias Argentinas, el accionar del libertario fue calificado como "inaudito" por fuentes diplomáticas del Palacio de Itamaraty, mientras que dirigentes del partido de gobierno expresaron un fuerte rechazo al considerar inaceptable que un líder extranjero falte el respeto a las instituciones democráticas del país anfitrión.

Esta decisión representa uno de los gestos de protesta más severos de la praxis diplomática antes de una eventual ruptura de relaciones. La actual crisis evoca el antecedente registrado con España en mayo de 2024, consolidando un escenario de inédita tensión regional para la Casa Rosada debido a la persistente negativa del Ejecutivo nacional a mantener contactos institucionales con la administración de Lula.