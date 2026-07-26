Victoria Villarruel, la gran ausente en La Rural

La titular del Senado declinó su asistencia a la 138° Exposición Rural de Palermo, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto central con funcionarios de su gabinete y referentes del sector agropecuario. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la titular de la Cámara alta optó por viajar a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde permanece alojada junto a su custodia oficial sin agenda institucional prevista.

La inasistencia de la vicepresidenta expuso una vez más el distanciamiento político entre los integrantes de la fórmula presidencial, quienes evitaron mostrarse juntos en uno de los escenarios de mayor visibilidad pública. La decisión coincidió con el regreso de Milei de su gira por San Pablo, en una jornada en la que el mandatario se mostró rodeado por su círculo de confianza.

El viaje al sur se produjo en medio de nuevas diferencias con la Casa Rosada, desatadas por el respaldo explícito de Villarruel a la causa Malvinas frente a la postura oficial. A esto se sumó la controversia reciente por la actualización de las dietas en el Senado, un tema que volvió a ubicar a la funcionaria en el centro del debate nacional.