Colapinto sufrió con Alpine y terminó 15° en el GP de Hungría

El argentino padeció la falta de ritmo del A526 y quedó lejos de los puntos en Hungaroring. Pierre Gasly terminó 12° y Alpine cerró uno de sus peores fines de semana de la temporada.
Deportes26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

i?img=%2Fphoto%2F2026%2F0726%2Fr1693911_1296x729_16%2D9

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría, en una carrera muy complicada para Alpine. El argentino partió desde la 13ª posición, pero perdió terreno en las primeras vueltas y nunca logró encontrar ritmo con un auto que mostró serias dificultades de tracción y sobrecalentamiento de neumáticos.

El rendimiento de la escudería francesa quedó muy por debajo de sus rivales directos.

los-bancos-empiezan-a-tomar-medidas-para-prevenir-la-morosidad-incluso-antes-de-que-los-clientes-empCobrar, pagar la tarjeta y volver a endeudarse: el “círculo vicioso” que golpea a las familias

ESPN remarcó que Alpine pasó en pocas fechas de ser el quinto equipo de la parrilla a quedar por detrás de Racing Bulls, Audi y Aston Martin. Colapinto finalizó a dos vueltas del líder, mientras Pierre Gasly cerró 12°.

La escudería ya anunció que llevará una importante actualización del A526 para el próximo Gran Premio de Países Bajos. El objetivo será recuperar terreno después de una carrera en Hungría en la que ninguno de sus pilotos pudo sumar puntos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail