Colapinto sufrió con Alpine y terminó 15° en el GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría, en una carrera muy complicada para Alpine. El argentino partió desde la 13ª posición, pero perdió terreno en las primeras vueltas y nunca logró encontrar ritmo con un auto que mostró serias dificultades de tracción y sobrecalentamiento de neumáticos.

El rendimiento de la escudería francesa quedó muy por debajo de sus rivales directos.

ESPN remarcó que Alpine pasó en pocas fechas de ser el quinto equipo de la parrilla a quedar por detrás de Racing Bulls, Audi y Aston Martin. Colapinto finalizó a dos vueltas del líder, mientras Pierre Gasly cerró 12°.

La escudería ya anunció que llevará una importante actualización del A526 para el próximo Gran Premio de Países Bajos. El objetivo será recuperar terreno después de una carrera en Hungría en la que ninguno de sus pilotos pudo sumar puntos.