Racing le ganó a Gimnasia en un partidazo y sumó sus primeros tres puntos

Racing comenzó el Torneo Clausura con una victoria por 2-1 ante Gimnasia de La Plata. Matko Miljevic abrió el marcador a los seis minutos tras una presión alta, pero Bautista Barros Schelotto aprovechó un rebote de Cambeses para establecer el empate antes del descanso.

El partido pudo cambiar cuando Gimnasia dispuso de un penal a los 40 minutos. Facundo Cambeses le contuvo el remate a Marcelo Torres y sostuvo a la Academia. Ya en el complemento, Nazareno Colombo conectó de cabeza un córner ejecutado por Miljevic y marcó el 2-1 a los 69 minutos, en una jugada destacada por ESPN en su cobertura del encuentro.

Gimnasia buscó el empate hasta el final y volvió a encontrarse con Cambeses, que protagonizó una atajada decisiva ante Agustín Auzmendi. Racing resistió los últimos avances y consiguió sus primeros tres puntos del campeonato en el debut del equipo de Juan Pablo Vojvoda.