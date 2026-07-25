Racing le ganó a Gimnasia en un partidazo y sumó sus primeros tres puntos

La Academia se impuso en el Cilindro con goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo. Facundo Cambeses fue determinante: atajó un penal y evitó el empate en el complemento.
Deportes25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Racing comenzó el Torneo Clausura con una victoria por 2-1 ante Gimnasia de La Plata. Matko Miljevic abrió el marcador a los seis minutos tras una presión alta, pero Bautista Barros Schelotto aprovechó un rebote de Cambeses para establecer el empate antes del descanso.

i?img=%2Fphoto%2F2026%2F0725%2Fr1693508_1296x729_16%2D9Franco Colapinto quedó 13° en la clasificación del GP de Hungría

El partido pudo cambiar cuando Gimnasia dispuso de un penal a los 40 minutos. Facundo Cambeses le contuvo el remate a Marcelo Torres y sostuvo a la Academia. Ya en el complemento, Nazareno Colombo conectó de cabeza un córner ejecutado por Miljevic y marcó el 2-1 a los 69 minutos, en una jugada destacada por ESPN en su cobertura del encuentro.

Gimnasia buscó el empate hasta el final y volvió a encontrarse con Cambeses, que protagonizó una atajada decisiva ante Agustín Auzmendi. Racing resistió los últimos avances y consiguió sus primeros tres puntos del campeonato en el debut del equipo de Juan Pablo Vojvoda.

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