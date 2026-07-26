Barracas sorprendió a River y se llevó un triunfazo del Monumental

River comenzó el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. El visitante se puso en ventaja tras un rebote de Santiago Beltrán que aprovechó Gonzalo Morales, mientras el equipo de Eduardo Coudet volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras.

El Millonario llegó a convertir mediante Lucas Martínez Quarta, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada.

En el complemento, Facundo Colidio estrelló un tiro libre en el travesaño y River acumuló delanteros en busca del empate, aunque sin encontrar precisión en los metros finales. ESPN destacó además el debut oficial de Ángel Correa, quien ingresó durante la segunda parte.

La caída profundiza un inicio de semestre muy complicado para River, que venía de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi. Pese a las incorporaciones y a los cambios en el plantel, el equipo volvió a mostrar una versión similar a la que cerró el primer semestre con la derrota en la final ante Belgrano.