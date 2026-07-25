Mastantuono se destacó en su primer examen con el Real Madrid de Mourinho

El argentino fue titular en el triunfo 1-0 ante Alcorcón y dejó buenas sensaciones por su desequilibrio, movilidad y participación ofensiva.
Deportes25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Franco Mastantuono tuvo una actuación destacada en el primer ensayo abierto del Real Madrid durante la pretemporada. El equipo de José Mourinho venció 1-0 a Alcorcón y el argentino integró el once inicial, alternando posiciones como extremo y mediocampista ofensivo.

i?img=%2Fphoto%2F2026%2F0724%2Fr1693377_1296x729_16%2D9Racing le ganó a Gimnasia en un partidazo y sumó sus primeros tres puntos

El ex River generó un penal tras una aceleración por banda, aunque Arda Güler no pudo convertirlo. Durante los 70 minutos que disputó, Mastantuono mostró cambio de ritmo, asociaciones rápidas y capacidad para moverse por distintos sectores del ataque, aspectos resaltados por ESPN en su análisis del entrenamiento.

El único gol llegó sobre el final mediante un penal convertido por Yáñez. Más allá del resultado, la principal novedad fue la respuesta de Mastantuono, que busca ganarse un lugar en el plantel mientras continúan los rumores sobre una posible salida a préstamo.

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