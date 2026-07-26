Cobrar, pagar la tarjeta y volver a endeudarse: el “círculo vicioso” que golpea a las familias

Cobrar el sueldo, pagar la tarjeta, quedarse nuevamente sin dinero y volver a utilizar el crédito. Esa es la secuencia que el economista Jorge Paz describió como un “círculo vicioso” que atraviesa a familias cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes.

Consultado en Qué Domingo, por Aries, el investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) explicó que una característica preocupante del endeudamiento actual es el destino que comenzó a tener el crédito.

Ya no se trata solamente de financiar una vivienda, un vehículo o una compra importante.

Crédito para completar los ingresos

Paz sostuvo que muchas familias comenzaron a utilizar tarjetas y otras formas de financiamiento para cubrir gastos corrientes, después de un proceso de deterioro de sus ingresos.

“Este endeudamiento se hizo para complementar ingresos”, explicó.

Durante la entrevista se mencionaron consumos básicos como alimentos, medicamentos, educación y servicios, gastos que anteriormente se afrontaban principalmente con los ingresos mensuales y que ahora pueden terminar financiados.

La diferencia con otro tipo de deuda, explicó el economista, es que acá no se está adelantando un consumo futuro: se está utilizando dinero prestado para poder transitar el presente.

El sueldo termina en la tarjeta

El problema aparece con mayor fuerza al mes siguiente.

Paz describió una situación en la que la persona cobra, utiliza buena parte de ese ingreso para pagar la tarjeta y queda nuevamente con pocos recursos para afrontar el resto del mes.

Entonces vuelve a recurrir al crédito.

Además, señaló que algunos hogares ya se encuentran destinando dinero prácticamente a pagar intereses de refinanciaciones, mientras el capital adeudado continúa acumulándose.

“Te quedás sin plata para el consumo corriente y te volvés a endeudar. Es como un círculo vicioso”, resumió.