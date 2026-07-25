Franco Colapinto quedó 13° en la clasificación del GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la 11ª fecha de la Fórmula 1. Según consignó ESPN, el argentino consiguió superar la Q1, pero el rendimiento del Alpine A526 no le permitió pelear por un lugar entre los diez mejores.

La paridad con Pierre Gasly fue marcada durante toda la sesión. En Q1, Colapinto llegó a superar al francés por 268 milésimas en su primer intento y terminó apenas 30 milésimas por detrás en la vuelta final. Ya en Q2, Gasly cerró 12° con 1m18s844, mientras que el argentino registró 1m19s027, a 183 milésimas de su compañero.

Alpine acumula ahora cinco clasificaciones consecutivas sin ingresar a Q3, en medio de una pérdida de rendimiento frente a equipos como Racing Bulls y Audi. Con Colapinto 13° y Gasly 12°, la escudería francesa afrontará una carrera complicada en un circuito donde las maniobras de sobrepaso suelen ser difíciles.