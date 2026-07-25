River debuta ante Barracas Central tras la eliminación en la Copa Argentina

River buscará recuperarse del duro golpe sufrido en la Copa Argentina, donde quedó eliminado tras perder 3 a 1 frente a Aldosivi. El equipo dirigido por Eduardo Coudet necesita una respuesta rápida ante su gente para comenzar con el pie derecho el nuevo torneo local.

El encuentro se disputará este sábado desde las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y Pablo Echavarría en el VAR. La información difundida por Noticias Argentinas anticipa que River formaría con Colidio en ataque y mantiene la duda entre Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

Barracas Central también llega con la necesidad de mejorar su imagen luego de un flojo primer semestre, en el que no logró clasificar a los playoffs del Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.