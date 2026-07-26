Operativos del Registro Civil: dónde tramitar DNI y pasaporte esta semana en Salta

El Registro Civil de Salta desplegará desde este lunes 27 y hasta el viernes 31 de julio nuevos operativos de identificación en Capital y Rivadavia Banda Norte, con atención para trámites de DNI y pasaporte.

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana y los turnos se otorgarán por orden de llegada. En el norte provincial se entregarán 120 turnos diarios, mientras que en Capital habrá 70 cupos por jornada.

Dónde estarán los operativos en Rivadavia Banda Norte

El cronograma comenzará este lunes en Coronel Juan Solá.

El martes 28 la atención continuará en Los Blancos y el miércoles 29 finalizará en Pluma de Pato.

Barrios de Capital

En la ciudad de Salta, el móvil atenderá este lunes en barrio Juan Carlos García Basalo, en la intersección de San Simón y San Francisco de Asís.

El martes estará en Eusebio Mancilla 578, barrio Autódromo; el miércoles en Felipe Varela 330, barrio Boulogne Sur Mer; y jueves y viernes en el CIC de barrio Solidaridad.

Cuánto cuesta tramitar el DNI y el pasaporte

El trámite regular del DNI cuesta $10.000, mientras que la modalidad exprés tiene un valor de $26.000.

El pasaporte regular cuesta $100.000 y el exprés, $200.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención del pago mediante la validación automática que realiza RENAPER junto con ANSES.

Los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Advierten por demoras en las entregas

Actualmente se registran demoras tanto en DNI como en pasaportes.

Para el DNI, el plazo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Por ese motivo, desde el organismo recomiendan iniciar los trámites con anticipación, especialmente cuando el documento sea necesario para viajes u otras gestiones.