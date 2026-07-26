SAETA reactiva este lunes el Pase Libre Estudiantil

El Pase Libre Estudiantil volverá a estar habilitado desde este lunes 27 de julio para los estudiantes alcanzados por el beneficio de SAETA. La gratuidad había quedado suspendida durante las vacaciones de invierno.

La medida acompaña el regreso a clases y permitirá nuevamente utilizar el transporte público sin costo bajo las condiciones habituales del sistema.

La suspensión había comenzado el pasado 13 de julio y se extendió durante todo el receso escolar. Desde el lunes, el beneficio retomará su funcionamiento normal.