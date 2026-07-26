Qué hacer este domingo en Salta: Cafetón, corsos y gastronomía

La ciudad de Salta ofrece este domingo distintas alternativas para quienes buscan actividades para disfrutar durante el último día del fin de semana, con propuestas gastronómicas, recreativas y familiares.

La agenda comenzará por la mañana con una nueva edición del Cafetón y continuará durante la tarde con el Campeonato del Disco y los Corsos de Invierno.

Cafetón en el Paseo Ameghino

De 10 a 20, el Paseo Ameghino recibirá una nueva edición del Cafetón, una feria dedicada al café que reunirá cafeterías, propuestas gastronómicas y diferentes actividades.

La iniciativa se extenderá durante toda la jornada y será una de las principales opciones para quienes recorran la ciudad este domingo.

Campeonato del Disco

Otra alternativa será el Campeonato del Disco, que se realizará de 11 a 17 en el Centro Recreativo UTHGRA.

La actividad combinará gastronomía y entretenimiento en una jornada destinada a vecinos y visitantes.

Corsos de Invierno en el parque San Martín

Desde las 15, el parque San Martín será escenario de los Corsos de Invierno, una propuesta recreativa destinada especialmente a las familias.

La actividad completará la agenda prevista para este domingo en la capital salteña, dando así fin al receso invernal en la provincia.