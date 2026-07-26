Expo Digital: más de dos mil docentes se capacitaron en inteligencia artificial y redes sociales

Más de 2.000 docentes participaron de una nueva edición de la Expo Digital, organizada por la Municipalidad de Salta en el complejo Nicolás Vitale, en barrio El Tribuno.

La jornada estuvo orientada especialmente al sector educativo y otorgó puntaje docente. También participaron emprendedores y vecinos interesados en incorporar herramientas vinculadas con la tecnología y la comunicación digital.

Inteligencia artificial, redes sociales y edición

Durante la capacitación se trabajó sobre el uso de WhatsApp Business, Facebook, Instagram y TikTok, además de estrategias para campañas publicitarias y comercialización a través de redes sociales.

También se brindaron herramientas para la edición de videos con CapCut, diseño de contenidos con Canva y utilización de plataformas de inteligencia artificial para optimizar tareas, generar imágenes y mejorar producciones audiovisuales.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó que estos conocimientos pueden complementar el trabajo de los docentes que acompañan proyectos de emprendedurismo, educación financiera y cálculo de costos dentro de las aulas.

Tecnología aplicada a las aulas

Uno de los objetivos de la capacitación fue que los docentes puedan incorporar recursos digitales para generar propuestas más atractivas para los estudiantes.

Participantes de la jornada destacaron la necesidad de mantenerse actualizados ante el uso cotidiano que niños y jóvenes hacen de las nuevas tecnologías.

También remarcaron la importancia de aprender a utilizar estas herramientas de manera responsable y consciente, tanto en actividades educativas como en proyectos personales o comerciales.