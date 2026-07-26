Estudiantes del interior vuelven a tener transporte gratuito desde este lunes

La Tarjeta Estudiantil Provincial volverá a estar habilitada desde este lunes, tras la suspensión aplicada durante las vacaciones de invierno.
Salta26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario del interior podrán volver a utilizar desde este lunes 27 de julio el beneficio de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP).

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La gratuidad había quedado suspendida entre el 13 y el 24 de julio por el receso escolar y alcanzó tanto a las líneas interurbanas de la provincia como a los servicios urbanos de Orán y Tartagal.

Con la reanudación de las actividades educativas, el sistema volverá a habilitar el boleto gratuito estudiantil en las condiciones habituales.

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