Salta confirmó la fecha de pago para los empleados públicos provinciales

El Gobierno de Salta confirmó el cronograma de pago de los haberes de julio para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

La Compensación Transitoria Docente será abonada el viernes 31 de julio.

En tanto, el sábado 1 de agosto se acreditarán los sueldos correspondientes a julio para la totalidad de los agentes de la administración pública provincial.

El cronograma alcanza a los trabajadores estatales provinciales y permitirá completar los pagos al inicio del próximo mes.