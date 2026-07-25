Salta alcanzó un récord de trasplantes de médula ósea en adultos y ya superó todo 2025

La provincia realizó siete trasplantes en lo que va de 2026, frente a los cuatro del año pasado. Otros tres pacientes están en evaluación.
Salud25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta alcanzó un nuevo récord en trasplantes de médula ósea en pacientes adultos, con siete procedimientos realizados en lo que va de 2026, superando los cuatro registrados durante todo 2025.

El dato fue informado por el Ministerio de Salud Pública, a través del CUCAI Salta, luego de concretarse dos nuevas intervenciones en el Centro de Alta Complejidad IMAC de la ciudad.

Ambos procedimientos fueron trasplantes autólogos, es decir, realizados con células madre hematopoyéticas del propio paciente, una alternativa de alta complejidad utilizada en distintas patologías oncohematológicas.

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Otros tres pacientes están en evaluación

Actualmente, otros tres pacientes adultos se encuentran bajo evaluación clínica.

Si mantienen condiciones médicas adecuadas y una evolución favorable, los nuevos trasplantes podrían concretarse durante los próximos días, lo que permitiría ampliar todavía más la marca alcanzada este año.

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Tratamientos sin salir de Salta

El Programa Provincial de Trasplante de Médula Ósea funciona mediante una articulación entre el Ministerio de Salud Pública, CUCAI Salta, INCUCAI y centros privados habilitados.

El convenio vigente con el IMAC permite realizar los procedimientos en la provincia, tanto para pacientes con cobertura médica como para quienes no tienen obra social.

El objetivo es evitar derivaciones y estadías prolongadas en centros de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, reduciendo además el desarraigo de los pacientes y sus familias.

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