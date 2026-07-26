Potencia Salta 2026: hoy cierran las preinscripciones para emprendedores

Hasta hoy permanecerán abiertas las preinscripciones para Potencia Salta 2026, la feria destinada a emprendedores de distintos puntos de la provincia. Los interesados pueden completar el trámite a través del sitio oficial del programa.

Una vez cerrada la convocatoria comenzará la evaluación de las postulaciones. La primera tanda de preseleccionados será comunicada el 31 de julio, la segunda el 8 de agosto y el listado definitivo de participantes se publicará el 14 de agosto.

La nueva edición se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones y buscará fortalecer la comercialización, visibilización y crecimiento de los proyectos locales.