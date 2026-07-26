Potencia Salta 2026: hoy cierran las preinscripciones para emprendedores

Los interesados podrán anotarse hasta este domingo 26 de julio. La feria se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.
Salta26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Hasta hoy permanecerán abiertas las preinscripciones para Potencia Salta 2026, la feria destinada a emprendedores de distintos puntos de la provincia. Los interesados pueden completar el trámite a través del sitio oficial del programa.

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Una vez cerrada la convocatoria comenzará la evaluación de las postulaciones. La primera tanda de preseleccionados será comunicada el 31 de julio, la segunda el 8 de agosto y el listado definitivo de participantes se publicará el 14 de agosto.

La nueva edición se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones y buscará fortalecer la comercialización, visibilización y crecimiento de los proyectos locales.

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