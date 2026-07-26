Vuelven las clases en Salta: 450 mil estudiantes inician el segundo semestre

Unos 450 mil estudiantes salteños retomarán las clases para dar inicio al segundo semestre del ciclo lectivo 2026. El regreso alcanzará a establecimientos de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades educativas.

Los alumnos de Nivel Inicial y Primario volverán a las aulas este lunes 27 de julio. En tanto, Secundaria, Educación Técnica y Formación Profesional retomarán las clases el 30 de julio, luego de las comisiones evaluadoras previstas para los últimos días del mes. La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos también reiniciará sus actividades el lunes.

Durante la segunda mitad del año habrá además capacitaciones en Inteligencia Artificial, actividades de robótica, exposiciones de educación técnica y encuentros de formación docente. Las escuelas con Régimen de Verano comenzarán su período lectivo 2026-2027 el próximo 19 de agosto.