River confirmó el acuerdo por Ángel Correa, su sexto refuerzo

Se terminó la novela. Después de incontables idas y vueltas, River confirmó este viernes el acuerdo con Tigres por la llegada de Correa, quien se sumará al club en las próximas horas y se convertirá en el sexto refuerzo de este mercado de pases.

Que sí, que no, que se hacía, que no se hacía. Así penduló la negociación por el delantero/mediapunta de 31 años, quien ya está viajando a la Argentina para completar con todos los trámites para transformarse en nuevo jugador del Millonario. La operación se cerró en torno a los 15 millones de dólares con un contrato hasta fines del 2029 para el ex Atlético de Madrid y San Lorenzo.

Este mismo viernes la dirigencia de River le envió un ultimátum a la institución regiomontana para solucionar las diferencias que trababan el pase antes del fin de semana. Las posiciones se acercaron y ahora sí, de manera defintiiva, le pusieron fin a una novela que por momentos parecía ser eterna.