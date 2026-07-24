Salta superó los cuatro mil casos de bronquiolitis y mantiene alta circulación de virus respiratorios

Salta acumuló 4.009 casos de bronquiolitis durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último reporte de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Solo en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de julio se notificaron 188 nuevos casos.

La bronquiolitis afecta principalmente a bebés menores de dos años y suele aumentar durante los meses de bajas temperaturas. El Virus Sincicial Respiratorio es una de sus causas más frecuentes y puede provocar dificultad respiratoria, tos, decaimiento y problemas para alimentarse o dormir.

Desde 2024, el Calendario Nacional de Vacunación incluye una dosis obligatoria y gratuita para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de transmitir inmunidad al bebé durante sus primeros meses de vida.

27 internados y tres pacientes en terapia intensiva

El reporte sanitario también informó una fuerte circulación de otras enfermedades respiratorias. Hasta la semana epidemiológica 27, Salta acumula 17.530 casos de enfermedades tipo influenza y 4.527 neumonías.

En la última semana, 27 pacientes debieron ser hospitalizados y tres requirieron internación en cuidados intensivos. No se registraron nuevas muertes por enfermedades respiratorias y el acumulado anual se mantiene en dos fallecimientos.

COVID-19 continúa con baja incidencia: no hubo nuevos positivos y el total del año se mantiene en 11 casos.

Chikungunya supera los dos mil casos

El mismo informe confirmó que Salta acumula 2.234 casos positivos de chikungunya, con mayor impacto en los departamentos San Martín, Orán y Anta.

En cambio, no se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la vigilancia 2025-2026. Actualmente hay 2.842 personas en estudio, 2.548 casos ya fueron descartados y 19 permanecen clasificados como probables.

Otros datos bajo vigilancia

Salud informó además 30.644 casos acumulados de diarrea aguda, 11 casos de lepra y 39 de meningoencefalitis.

También se registraron 262 picaduras de alacrán, 50 casos de ofidismo y 501 accidentes potencialmente rábicos por mordeduras de perro durante el año.