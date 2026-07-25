Sáenz defendió el cobro a extranjeros: “Venían con cirugías programadas y los salteños se quedaban sin cama”

El gobernador Gustavo Sáenz defendió en una entrevista con A24 la decisión de Salta de cobrar la atención sanitaria a extranjeros no residentes y aseguró que antes de la implementación de la medida llegaron a detectarse verdaderos “tours de salud”.

Según explicó, pacientes de otros países ingresaban a Salta con intervenciones médicas previamente programadas.

“Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama y los salteños no la tenían”, recordó.

No alcanza a quienes viven y trabajan en Salta

Sáenz remarcó que su planteo no está dirigido contra los extranjeros radicados legalmente en la provincia.

Diferenció expresamente a quienes viven, trabajan y tributan en Salta de aquellas personas que cruzan la frontera exclusivamente para obtener una prestación sanitaria gratuita.

En esos últimos casos, ratificó que corresponde cobrar por el servicio.

“Si pagan, los atendemos como corresponde, con excelencia, pero tienen que pagar”, expresó.

Las urgencias no se rechazan

El mandatario aclaró que la política provincial contempla una excepción fundamental ante situaciones de emergencia.

Si existe riesgo para la vida, aseguró, la prioridad es atender al paciente y discutir posteriormente cómo recuperar el costo.

“No podés cerrarle la puerta y decirle: ‘pagá o te morís’”, sostuvo.

La discusión sobre la reciprocidad

Sáenz volvió a cuestionar que los argentinos no reciban el mismo tratamiento cuando necesitan utilizar sistemas sanitarios de otros países.

Recordó que habitualmente quienes viajan al exterior necesitan contratar seguros o abonar las prestaciones médicas.

Por ese motivo, sostuvo que el reclamo no debe analizarse como una cuestión de nacionalidad, sino desde el criterio de reciprocidad y utilización de recursos públicos.