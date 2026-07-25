Hospital del Milagro: la nueva guardia funciona a pleno y busca reducir derivaciones al San Bernardo

El Hospital Señor del Milagro ya tiene en pleno funcionamiento su nuevo servicio de emergencias, con una estructura renovada que permite ampliar la capacidad de atención y resolver casos que anteriormente debían ser derivados al Hospital San Bernardo.

La puesta en marcha efectiva del sector se produce después de la inauguración realizada la semana pasada y marca ahora el inicio de una nueva etapa operativa para el hospital más antiguo de la provincia.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, la intervención alcanzó más de 600 metros cuadrados y fue financiada íntegramente con fondos provinciales.

Menos derivaciones al San Bernardo

Uno de los principales objetivos es que el Hospital del Milagro pueda resolver dentro de su propia estructura una mayor cantidad de casos quirúrgicos y de emergencia.

Hasta ahora, parte de esos pacientes debía ser derivada al San Bernardo por falta de espacios adecuados para determinadas intervenciones.

La nueva guardia incorpora áreas para la atención de emergencias, mejoras en el acceso de ambulancias y pacientes y sectores destinados a quirófanos ambulatorios y recuperación posquirúrgica.

Todavía resta completar equipamiento

Aunque la nueva guardia ya está operativa, todavía resta finalizar el equipamiento de algunos quirófanos y avanzar con otros sectores vinculados a tuberculosis y enfermedades infecciosas.

La obra demandó una inversión superior a los $1.600 millones y forma parte de la tercera etapa del plan provincial de salud.