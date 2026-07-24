La municipalidad asistió a los 11 perros con leptospirosis detectados en la zona sudeste de Salta

La Municipalidad de Salta, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, asistió a los 11 perros que dieron positivo para leptospirosis durante un operativo de saneamiento animal realizado el pasado 5 de junio en la zona sudeste de la ciudad, en inmediaciones del Relleno Sanitario San Javier.

El subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, Matías Peretti, informó que equipos municipales y sanitarios visitaron los domicilios donde viven los animales para suministrarles la medicación correspondiente e iniciar el tratamiento. Además, personal de Salud evaluó el estado del grupo familiar de cada hogar debido a que la leptospirosis es una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas.

Según precisó el funcionario, 11 de las 33 muestras analizadas resultaron positivas para la enfermedad. No fue necesario retirar a los perros de sus hogares, aunque se recomendó a los propietarios extremar las medidas de higiene, especialmente la limpieza de los ambientes y el lavado frecuente de manos, para reducir el riesgo de contagio.

Desde la Subsecretaría recordaron que entre los principales síntomas de la leptospirosis en los perros se encuentran fiebre alta, debilidad, vómitos, diarrea, coloración amarillenta en ojos y encías, orina oscura e insuficiencia renal o hepática aguda. Ante la presencia de estos signos, recomendaron consultar de inmediato con un veterinario.