Cáncer de cabeza y cuello: cuáles son los síntomas de alerta y los principales factores de riesgo

Este lunes 27 de julio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, una fecha destinada a concientizar sobre un grupo de tumores que pueden afectar la boca, garganta, laringe, lengua, amígdalas, paladar y glándulas salivales, entre otras zonas.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud Pública de Salta, estos cánceres suelen diagnosticarse alrededor de los 50 años y tienen una fuerte relación con factores externos, especialmente el consumo de tabaco y alcohol.

También existe vinculación con determinadas infecciones, entre ellas el virus del papiloma humano (VPH), para el cual existe una vacuna incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.

Cuáles son los principales síntomas

Entre las señales que requieren una consulta médica se encuentran la disfonía o cambios en la voz durante más de 15 días, dificultad o dolor al tragar, aparición de bultos en el cuello y llagas persistentes en la boca.

También se debe prestar atención a manchas blancas o rojas en la boca, sangre en la saliva, dificultad para respirar, obstrucción nasal persistente, sangrado de nariz o molestias frecuentes en garganta y oídos.

Tabaco y alcohol aumentan el riesgo

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de desarrollar determinados tumores de garganta y laringe, mientras que fumar aumenta las posibilidades de cáncer en la cavidad oral, garganta, laringe y amígdalas.

Cuando ambos hábitos se combinan, el riesgo puede ser mayor.

Otros factores asociados son la mala higiene bucal, prótesis dentales mal ajustadas, déficit de vitaminas y exposición prolongada a radiación ultravioleta sin protección.

La detección temprana resulta fundamental, ya que aumenta las posibilidades de controlar o curar la enfermedad. Los tratamientos pueden incluir cirugía, quimioterapia o radioterapia, dependiendo de cada caso.