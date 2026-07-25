Tabaco en Salta: productores ya necesitan casi 2.500 kilos por hectárea para cubrir costos

Más de 1.800 productores tabacaleros trabajan actualmente en Salta, en un escenario que el sector describe como complejo por el incremento de los costos y la pérdida de rentabilidad.

El dirigente Lucio Paz Posse explicó en Vale Todo, por Aries, que el aumento de la energía, los fertilizantes y otros insumos obliga a obtener cada vez más kilos por hectárea solamente para cubrir los gastos.

Según recordó, años atrás un productor alcanzaba el punto de equilibrio con alrededor de 1.500 kilos por hectárea. Luego el nivel pasó a unos 2.000 kilos y actualmente se aproxima a los 2.500 kilos.

Una producción intensiva en mano de obra

Paz Posse remarcó que la importancia del tabaco en Salta no se limita a la cantidad de hectáreas cultivadas.

La producción demanda aproximadamente 130 jornadas de trabajo por hectárea, una intensidad laboral que, según comparó, supera ampliamente a cultivos extensivos como la soja o el maíz.

Actualmente hay más de 1.800 productores en Salta y alrededor de 14.000 en todo el país.

La actividad tiene una fuerte presencia en el Valle de Lerma y otras zonas productivas y genera movimiento económico a partir de la contratación de trabajadores, servicios, transporte y compra de insumos.

El 80% de la producción se exporta

Otra característica es su fuerte perfil exportador.

Paz Posse señaló que aproximadamente el 80% del tabaco producido en Argentina se vende al exterior, convirtiendo a la actividad en generadora de divisas.

En el caso salteño, parte de esa operatoria se concentra a través de la Cooperativa de Productores Tabacaleros, desde donde la mercadería se prepara para llegar al puerto y posteriormente a mercados internacionales.

El riesgo de achicar la producción

De cara a la próxima campaña, el dirigente no descartó que algunos productores deban reducir la cantidad de hectáreas si los ingresos de la actividad no logran recomponerse.

Sostuvo que producir más por hectárea tiene un límite y que incrementar permanentemente el rendimiento para alcanzar el punto de equilibrio resulta cada vez más complejo.

“La situación es compleja, pero estamos trabajando para revertirla”, resumió.