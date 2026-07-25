Cambio de Guardia en Salta: la última presentación de invierno será el miércoles 29

La Policía de Salta realizará el próximo miércoles 29 de julio la última presentación de la temporada invernal del tradicional Cambio de Guardia de Honor, una de las actividades que integran la agenda turística y cultural de la ciudad.

La ceremonia comenzará a las 17 frente al Museo Histórico del Norte, en pleno centro salteño, y estará abierta a vecinos y turistas.

Una tradición que vuelve a convocar en vacaciones

Durante la temporada turística de invierno 2026, la fuerza provincial realizó distintas presentaciones del Cambio de Guardia, acompañadas por la Banda de Música de la Policía.

En la última ceremonia participaron el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilches, y el jefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo, junto a integrantes de la institución.

La propuesta busca acercar al público una de las expresiones tradicionales vinculadas con la historia y el patrimonio institucional de Salta, en un escenario emblemático como el Cabildo Histórico.

Cuándo será la última presentación

La última actividad prevista para estas vacaciones se realizará:

Miércoles 29 de julio

17 horas

Museo Histórico del Norte