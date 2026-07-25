“Nadie me llamó”: Sáenz cargó contra Nación por una medida que afecta a productores bananeros

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó en una entrevista con A24 una decisión del Gobierno nacional que flexibilizó el ingreso de bananas y advirtió que la medida puede generar un riesgo fitosanitario para la producción de Salta y Jujuy.

El mandatario aclaró que su objeción no está centrada solamente en la apertura comercial o en la competencia con productos importados.

Según explicó, el principal temor de los productores es el posible ingreso de un hongo capaz de afectar severamente las plantaciones.

Una barrera sanitaria que llevaba décadas

Sáenz sostuvo que la normativa modificada permitía mantener una barrera fitosanitaria que protegía desde hacía alrededor de 30 años a las zonas productoras.

Cuestionó que la decisión haya sido tomada desde el Gobierno nacional sin una consulta previa con las autoridades provinciales ni con los sectores directamente afectados.

“Un funcionario detrás de un escritorio, sin haber conversado con el gobernador, con el ministro de Producción”, cuestionó.

El mandatario aseguró que incluso él se enteró de la modificación después de que la resolución ya había sido adoptada.

Casi 3.000 hectáreas en riesgo

El gobernador dimensionó el impacto económico potencial y señaló que entre Salta y Jujuy existen casi 3.000 hectáreas productivas vinculadas con la actividad.

A la superficie cultivada se suman los puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de la producción.

Sáenz aseguró además que, en caso de ingresar la enfermedad que preocupa al sector, las consecuencias sobre determinadas tierras podrían prolongarse durante décadas.

“Falta respeto y consideración”

El mandatario utilizó el conflicto para volver a reclamar una relación más federal entre Nación y las provincias.

Consideró que una medida con impacto directo sobre una economía regional no debería adoptarse sin consultar previamente a los gobiernos de los territorios involucrados.

“Hay una falta de respeto y de consideración por parte de muchos funcionarios a nivel nacional que detrás de un escritorio toman así, de un plumazo, decisiones”, sostuvo.

Sáenz diferenció sus cuestionamientos de su relación personal con el presidente y aseguró que mantiene un buen vínculo, aunque reclamó otra actitud de determinados funcionarios nacionales.