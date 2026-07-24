Campo Alegre: veda y plan para proteger el dique

La pesca en el embalse Campo Alegre permanecerá prohibida hasta el 30 de noviembre como parte de la veda establecida por la Secretaría de Ambiente de Salta. Desde el municipio de La Caldera ratificaron su acompañamiento a la medida y adelantaron que avanzan en un Plan Maestro para fortalecer la protección ambiental y el manejo integral de uno de los principales atractivos naturales de la zona.

En diálogo con Aries, el director de Turismo y Comunicación de La Caldera, Federico Dada, explicó que la veda busca resguardar la fauna íctica del embalse durante su período de reproducción. Si bien la autoridad de aplicación y control es la Policía Lacustre, el municipio pretende asumir un rol más activo en el cuidado del lugar.

"Estamos desarrollando un Plan Maestro para todo el área de Campo Alegre, donde buscamos fortalecer los controles y el resguardo de la flora y la fauna. Queremos que medidas como la veda sean realmente efectivas", sostuvo el funcionario.

Dada explicó que el proyecto tendrá una mirada integral sobre el uso del embalse y analizará la relación que mantienen pescadores, turistas y visitantes con el espacio natural. El objetivo es establecer políticas de largo plazo que permitan preservar el humedal y ordenar las actividades recreativas.

Uno de los principales problemas detectados es la acumulación de residuos en el agua y en las costas del dique. Según indicó, el municipio realiza periódicamente operativos de limpieza, pero la basura vuelve a aparecer pocos días después debido a prácticas irresponsables de algunos visitantes. "Tenemos una problemática severa. Muchas personas pasan el día o la noche pescando y dejan residuos de todo tipo. Limpiamos el lugar y, a la semana, vuelve a estar en las mismas condiciones", advirtió.

Desde La Caldera consideran que la solución no pasa únicamente por intensificar los controles durante la veda, sino por implementar una estrategia sostenible que combine fiscalización, infraestructura, educación ambiental y concientización ciudadana.

El Plan Maestro buscará consolidar esa visión a largo plazo para preservar la biodiversidad de Campo Alegre y garantizar que el embalse continúe siendo un espacio de recreación y turismo, sin poner en riesgo el equilibrio ambiental del humedal.